"Abstauben in Brasilien": Dachverbands-Vorstand Christian Russau bei Frankfurter Buchmesse

Die Global Player der deutschen Wirtschaft sind alle in Brasilien aktiv. Der Autor Christian Russau geht in seinem Buch "Abstauben in Brasilien. Deutsche Konzerne im Zwielicht" der Frage nach, wie die Unternehmen es mit Menschenrechten und Umwelt halten und welche unrühmliche Rolle deutsche Politik und Konzerne während der Militärdiktatur in Brasilien spielten.

